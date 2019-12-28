Найенергійніша красуня «Кварталу 95» потішила чоловічу частину своєї армії шанувальників

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу». Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна показала, як розслабляється.

На новому опублікованому відео дівчина ефектно падає на просторе ліжко в білому халатику. При сповільненій зйомці видно підкачані сідниці артистки і її ніжки, а також трохи і нижню білизну.

Шанувальників такий "релакс" від знаменитості порадував, всі пишуть про те, що пости Катерини завжди носять злегка гуморний характер, що не може не радувати.

Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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