Мій #тимчасовий_релакс 🤤🙈 Если бы я сказала нет, я бы не валялась в этой шикааарной кровати 👇🏻 • Мне очень нравится моя жизнь!♥️ Да, в ней есть недостатки, которые только я вижу(естественно), но в общем - она фантастическая!🔥 По сути, мы сами себе пишем свою КНИГУ ЖИЗНИ!😏 И будет она интересна или скучна все зависит только от НАС!💁🏼‍♀️ Мы сами себе создаём настроение! Мы сами себе придумываем проблемы! Мы сами себя загоняем в условия, в которых нам будет плохо или наоборот очень хорошо! Мы сами принимаем любые решения и никто не может его оспорить, ведь это твоё решение! Ты сам решил, что так будет лучше! И все, точка. И ещё, мы сами себе создаём страхи, тем самым отказываемся от многих решений и действий даже не попробовав! Вот тут я бы дала маленький совет: «Если тебя пугает предложение и оно кажется для тебя странным, и ты сомневаешься, обязательно соглашайся, это может быть лучшее твоё ДА за всю твою жизнь»🤪 Правда, говорите чаще ДА. ☝🏻 Ведь когда мы говорим НЕТ мы так много теряем, так много неизведанных событий и эмоций, которые могли вас ждать там, где вы сказали НЕТ!👀 • Вы даже не представляете как я хочу чтоб каждый из Вас был счастлив, и очень сильно любил свою жизнь!!!💋 • Напоминаю🙈 Сегодня 2 часть @zhenskiykvartal_official на 1+1 не пропусти!!! • 🎧 : Ivan NAVI-Тимчасовий релакс ♥️ @ivan_naviofficial 🦾 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео👉🏻 #n_k_t_n