Найенергійніша красуня «Кварталу 95» потішила чоловічу частину своєї армії шанувальників
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу». Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна показала, як розслабляється.
На новому опублікованому відео дівчина ефектно падає на просторе ліжко в білому халатику. При сповільненій зйомці видно підкачані сідниці артистки і її ніжки, а також трохи і нижню білизну.
Шанувальників такий "релакс" від знаменитості порадував, всі пишуть про те, що пости Катерини завжди носять злегка гуморний характер, що не може не радувати.
Волочкова розставила ноги і прикрилася кошлатим другом: "Повна безнадія"
Зеленський в дивній компанії вразив українців, кадри злили в мережу: «Ух, Новий рік буде веселим»
В сім'ї Пугачової і Галкіна сталося непоправне, сумує вся країна: деталі трагедії
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».
«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:
«Треба ж як ковбасить…»
«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»
«Ого і таке буває…»
Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.