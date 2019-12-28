Найенергійніша красуня «Кварталу 95» потішила чоловічу частину своєї армії шанувальників 

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу». Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна показала, як розслабляється.

На новому опублікованому відео дівчина ефектно падає на просторе ліжко в білому халатику. При сповільненій зйомці видно підкачані сідниці артистки і її ніжки, а також трохи і нижню білизну.

Шанувальників такий "релакс" від знаменитості порадував, всі пишуть про те, що пости Катерини завжди носять злегка гуморний характер, що не може не радувати.

Популярні новини зараз

Волочкова розставила ноги і прикрилася кошлатим другом: "Повна безнадія"

Зеленський в дивній компанії вразив українців, кадри злили в мережу: «Ух, Новий рік буде веселим»

В сім'ї Пугачової і Галкіна сталося непоправне, сумує вся країна: деталі трагедії

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

View this post on Instagram

Мій #тимчасовий_релакс 🤤🙈 Если бы я сказала нет, я бы не валялась в этой шикааарной кровати 👇🏻 • Мне очень нравится моя жизнь!♥️ Да, в ней есть недостатки, которые только я вижу(естественно), но в общем - она фантастическая!🔥 По сути, мы сами себе пишем свою КНИГУ ЖИЗНИ!😏 И будет она интересна или скучна все зависит только от НАС!💁🏼‍♀️ Мы сами себе создаём настроение! Мы сами себе придумываем проблемы! Мы сами себя загоняем в условия, в которых нам будет плохо или наоборот очень хорошо! Мы сами принимаем любые решения и никто не может его оспорить, ведь это твоё решение! Ты сам решил, что так будет лучше! И все, точка. И ещё, мы сами себе создаём страхи, тем самым отказываемся от многих решений и действий даже не попробовав! Вот тут я бы дала маленький совет: «Если тебя пугает предложение и оно кажется для тебя странным, и ты сомневаешься, обязательно соглашайся, это может быть лучшее твоё ДА за всю твою жизнь»🤪 Правда, говорите чаще ДА. ☝🏻 Ведь когда мы говорим НЕТ мы так много теряем, так много неизведанных событий и эмоций, которые могли вас ждать там, где вы сказали НЕТ!👀 • Вы даже не представляете как я хочу чтоб каждый из Вас был счастлив, и очень сильно любил свою жизнь!!!💋 • Напоминаю🙈 Сегодня 2 часть @zhenskiykvartal_official на 1+1 не пропусти!!! • 🎧 : Ivan NAVI-Тимчасовий релакс ♥️ @ivan_naviofficial 🦾 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 𝓔𝓴𝓪𝓽𝓮𝓻𝓲𝓷𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓭𝓪𝓻𝓲𝓷𝓪🍊 (@nikitkinna) on

Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

View this post on Instagram

#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

A post shared by Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｎｉｋｉｔｉｎａ (@nikitkinna) on

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.