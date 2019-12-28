Самая заводная красотка «Квартала 95» порадовала мужскую часть своей армии поклонников

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала». Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина показала, как расслабляется.

На новом опубликованном видео девушка эффектно падает на просторную постель в белом халатике. При замедленной съемке видны подкачанные ягодицы артистки и ее ножки, а также немного и нижнее белье.

Поклонников такая "нега" от знаменитости порадовала, все пишут о том, что посты Екатерины всегда носят слегка юморной характер, что не может не радовать.

Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.