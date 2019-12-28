Самая заводная красотка «Квартала 95» порадовала мужскую часть своей армии поклонников 

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала». Так на новом опубликованном видео Екатерина Никитина показала, как расслабляется.

На новом опубликованном видео девушка эффектно падает на просторную постель в белом халатике. При замедленной съемке видны подкачанные ягодицы артистки и ее ножки, а также немного и нижнее белье.

Поклонников такая "нега" от знаменитости порадовала, все пишут о том, что посты Екатерины всегда носят слегка юморной характер, что не может не радовать.

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Мій #тимчасовий_релакс 🤤🙈 Если бы я сказала нет, я бы не валялась в этой шикааарной кровати 👇🏻 • Мне очень нравится моя жизнь!♥️ Да, в ней есть недостатки, которые только я вижу(естественно), но в общем - она фантастическая!🔥 По сути, мы сами себе пишем свою КНИГУ ЖИЗНИ!😏 И будет она интересна или скучна все зависит только от НАС!💁🏼‍♀️ Мы сами себе создаём настроение! Мы сами себе придумываем проблемы! Мы сами себя загоняем в условия, в которых нам будет плохо или наоборот очень хорошо! Мы сами принимаем любые решения и никто не может его оспорить, ведь это твоё решение! Ты сам решил, что так будет лучше! И все, точка. И ещё, мы сами себе создаём страхи, тем самым отказываемся от многих решений и действий даже не попробовав! Вот тут я бы дала маленький совет: «Если тебя пугает предложение и оно кажется для тебя странным, и ты сомневаешься, обязательно соглашайся, это может быть лучшее твоё ДА за всю твою жизнь»🤪 Правда, говорите чаще ДА. ☝🏻 Ведь когда мы говорим НЕТ мы так много теряем, так много неизведанных событий и эмоций, которые могли вас ждать там, где вы сказали НЕТ!👀 • Вы даже не представляете как я хочу чтоб каждый из Вас был счастлив, и очень сильно любил свою жизнь!!!💋 • Напоминаю🙈 Сегодня 2 часть @zhenskiykvartal_official на 1+1 не пропусти!!! • 🎧 : Ivan NAVI-Тимчасовий релакс ♥️ @ivan_naviofficial 🦾 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео👉🏻 #n_k_t_n

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Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

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#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

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