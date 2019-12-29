Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка показала кращі кадри зі свого відпочинку з дочкою. Як зазначає сама артистка, вона влаштувала чимале свято з Тільдою, чому була невимовно рада:

«Яке ж все - таки гарне було свято !!))💘 вже кілька років всі найважливіші події для моєї сім'ї стилізує і декорує @shackirovajulia. в якій би точці світу ми не перебували - це завжди казково красиво😇Дякую, Юленько. Окреме спасибі за круту торт від який відзначався в унісон з моїм платтям. І вам , мої друзі , за нашу атмосферу ❤️».

Користувачі очікувано не залишилися осторонь:

«спасибі !!! І як же це здорово, що вона нас пов'язала !!! 🎶», «Це день народження?», «Що за мелодія?», «Це було круто!👍✌🏼», «Добрий вечір Світланка як життя🔥🔥🔥», «День народження? Коли це було? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Підкажіть, що це за пісня?», «Світланко, ти розумничка і красавится.Бажаю ще багато-багато супер хітів.Супер зірки.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Що за божественна музика супроводжує відео ?».

До цього артистка показала дивно струнку й підтягнуту фігуру на відпочинку зі старшою дочкою Євангеліною. Так, Світлана позувала з донькою, будучи одягненою в тоненький купальник з блискучої тканини. Волосся зірки розпущені, а сама вона досить посміхалася на камеру.

«ще трохи, ще чуть чуть ...», – загадково підписала Лобода серію кадрів.

Шанувальники не залишилися рвнодушны «Як ніби інше життя...», «Як ви гарно дивитесь разом! Євочка красуня❤️🔥😍».

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.