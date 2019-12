View this post on Instagram

ВЧЕРА РЕШИЛА ДАТЬ ВТОРОЙ ШАНС ПЛАТЬЮ🤪🤪🤪 и посетила в нем два захватывающих мероприятия - бои (где между поединками мне выпала честь исполнить свою песню для борцов и гостей вечера, а также в прямом эфире для 60 000 000 человек😱🙈😳😳😳😍), а потом Бал ВЭУ, где можно было почувствовать себя современной принцессой и бездумно отрываться всю ночь🤪 А как вы проводите выходные?))