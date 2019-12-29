24-річна українська співачка, яка переїхала в Росію, Аліна Гросу з'явилася в розкішному платті і розповіла історію, пов'язану з ним

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Так, вона здивувала спокусливим нарядом: чорно-білою сукнею з ефектною зоною декольте. Ідеальні укладка та яскравий макіяж доповнили чудовий образ.

За словами Аліни, плаття - не нове, дівчина вирішила "дати йому другий шанс" і не прогадала. Красуня розповіла, як успішно виступила в ньому під час одного з боїв, і похвалилася, що її побачили близько 60 мільйонів глядачів по всьому світу.

"ВЧОРА ВИРІШИЛА ДАТИ ДРУГИЙ ШАНС СУКНІ🤪🤪🤪 і відвідала в ньому два захоплюючих заходи - бої (де між поєдинками мені випала честь виконати свою пісню для борців та гостей вечора, а також у прямому ефірі для 60 000 000 людей😱🙈😳😳😳😍), а потім Бал ВЕУ, де можна було відчути себе сучасною принцесою і бездумно відриватись всю ніч🤪 А як ви проводите вихідні?))", - написала Гросу в соцмережі.

Коментуючі засипали співачку компліментами, зізнаючись їй у коханні. Менш ніж за годину, кадри артистки лайкнуло більше 3 000людей.

Раніше ми повідомляли, Гросу здивувала публіку, з'явившись в білій розкішній сукні з пишною спідницею - ніби весільна.

Зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал з днем народження, про що повідомила в Instagram. При цьому артистка представила фото, на якому позувала на тлі логотипу цього телеканалу.

Також ми писали, Аліна приголомшила мережу, показавши себе в пальто і довгій джинсовій спідниці. Шанувальники охрестили її "снігуронькою".

«Аліночка, Вам йде цей образ. Дуже приємно дивитися. Мила симпатична дівчина», «Красуня», «Яка ти красива 😍 Шикарний образ🔥 Сама ніжність)🌸 Класні черевики👍 А у мене новорічний настрій🎄», « Не переставай посміхатися, твоя усмішка Чарівна!!!», «Ух ти!Снігуронька💮💮💮🌺🌺🌺🤗🤗🤗Настрій через фото нам передала», - коментували в мережі.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.