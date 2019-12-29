Модель Олена Омович покрасувалася в мереживних трусиках на балконі, але це ще не все...

Українка, яку через любов до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевою Кім Кардашьян. Перед Новим роком модель покрасувалася, ймовірно, на морозі голою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживному низі постільного комплекту, пухнастій шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємні груди оголені і вона прикрила їх руками.

Шанувальники нахвалюють "українську Кардашьян", пишуть, що така "гаряча красуня" - межа мріянь будь-якого чоловіка. Деякі запереживали, чи не простудиться роздягнена до трусів красуня.

Раніше, на новому опублікованому фото модель постала перед шанувальниками у стильному костюмі, що складається з коротких шортиків і, схоже, що піджака або кофтинки. Продемонструвала українська знаменитість наряд, зрозуміло, у своїй неоригінальній, проте привертаючій увагу багатьох чоловіків та й і жінок теж манері.

Костюм на моделі тьмяного оранжевого кольору – дуже схожий з тим, що українці звикли бачити на кіношних в'язнях в американських бойовиках, волосся своє артистка зібрала, при цьому вона сидить на підлозі і широко розставила ноги.

«Вишенькою» на цьому відвертому умовному торті стала демонстрація пишних грудей без білизни. Модель зображена на фото з розстебнутою кофтою, та ще й руки в сторони відвела, щоб, так би мовити, горизонти відкрилися ширші.

Шанувальники просто в захваті від побаченого – жінки справляються про контакти пластичного хірурга моделі, а чоловіки пишуть, що мріють про таку красуню, як Альона ночами.

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