Модель Алена Омович покрасовалась в кружевных трусиках на балконе, но это еще не все...

Украинка, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.

Поклонники нахваливают "украинскую Кардашьян", пишут, что такая "горячая красотка" - предел мечтаний любого мужчины. Некторые запереживали, не простудится ли раздетая до трусов красавица.

Ранее на новом опубликованном фото модель предстала перед поклонниками в стильном костюме, состоящем из коротких шортиков и, похоже, что пиджака или кофточки. Продемонстрировала украинская знаменитость наряд, разумеется, в своей неоригинальной, но привлекающей внимание множества мужчин да и женщин тоже манере.

Костюм на модели тусклого оранжевого цвета – очень схож с тем, что украинцы привыкли видеть на киношных заключенных в американских боевиках, волосы свои артистка собрала, при этом она сидит на полу и широко расставила ноги.

«Вишенкой» на этом откровенном условном торте стала демонстрация пышной груди без белья. Модель запечатлена на фото с расстегнутой кофтой, да еще и руки в стороны отвела, чтобы, так сказать, горизонты открылись шире.

Поклонники просто в восторге от увиденного – женщины справляются о контактах пластического хирурга модели, а мужчины пишут, что мечтают о такой красотке, как Алена ночами.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.