Герцоги Сасекські опублікували нове зворушливе відео

Відомо, що зараз принц Гаррі та його дружина Меган Маркл з сином знаходяться в Канаді, пише Рoliteka.net.

На кадрах представлені яскраві моменти життя королівської родини. Варто відзначити, що починається відео з фото, де принц Гаррі, на тлі блакитної води і пагорбів, тримає сина в смішний шапочці: "Боже, який милий!"(Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Щасливий батько радіє і заглядає в очі улюбленому чаду. Швидше за все, фото було зроблено на канадському острові Ванкувер.

На самому ж відео гецоги показали, чим їм запам'ятався минулий рік. Насамперед це вагітністю і народженням сина, а також закордонними поїздками та багатьом іншим.

За 11 годин пост Гаррі і Меган зібрав більше двох мільйонів переглядів.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відзначили Новий рік в розкішному особняку, який належить одному з російських олігархів.

Будинок розташований в Канаді на березі океану і власником його є російський олігарх, проте не уточнюється його ім'я.

Журналістам вдалося вивідати у власника місцевого магазину-гастроному, що таємничий мільйонер з Росії не живе в будинку, а лише здає його. І взагалі з'являється там вкрай рідко.

За інформацією видання, потайний російський олігарх навіть змусив свого агента з нерухомості підписати відповідну угоду про нерозголошення будь-якої інформації.

Раніше ми писали, що в один з днів відпочинку Меган і Гаррі захотіли удвох повечеряти в популярному закладі Deep Cove Chalet в Канаді.

Для початку подружжя відправили в ресторан охоронців, аби ті заброниловали столик.

Дізнавшись, чиї інтереси вони представляють, власник закладу П'єр Коффель

відхилив їхнє прохання і відмовився надати столик.

Тоді Гаррі і Меган, зберігаючи анонімність, самі вирішили забронювати місце для вечері по телефону. Однак господар ресторану зрозумів, і знову відмовив через страх зайвої популярності закладу.

Нагадаємо, Меган Маркл назвали головним трендсеттером 2019 року.

Такий висновок був зроблений після вивчення пошукових запитів в інтернеті. Герцогиня Сасекська сильно вплинула на купівельну активність подібного її одягу.

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