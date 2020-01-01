Відома українська співачка, солістка дуету "Время і Стекло" Надя Дорофєєва показала, чим займається в перший день нового року

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото в звичному для себе природному вигляді, пише Politeka.

На фото співачка в рожевих штанях, кросівках і білій кофті позує сидячи, ніби приготувавшись до бігу.

«2020-й - на старт , увага ...», - йдеться у підписі.

Шанувальники не пройшли повз і засипали Дорофєєву привітаннями та побажаннями в новому році.

«Сподіваюся, що цей рік буде кращим для тебе», «Люблю з новим роком залишайся такою Позитивною», «Успіхів у новому 2020 році!🌲❤️ Богиня🥀», «Красуня, привітаю тебе з Новим роком, бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі, успіхів і всього самого самого найкращого ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва похвалилася серією пікантних кадрів, показавши, як розважається у стильному образі.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному вигляді.

Співачка вирішила оригінально «попрощатися» зі старим 2019 роком, представивши в Instagram невеликий ролик з свого влога. За словами Наді, цей рік був дуже насиченим і своїми емоціями вона вирішила поділитися в спеціальному ролику.

«Останній випуск «DODO VLOG» 2019. Дуууже кайфовий! Вже на каналі , швидше переходьте і дивіться) А ще не забудь підписатися ☝️♥️💥 мені буде дуже приємно . Посилання в описі профілю і stories 🙌🏻», – написала Надя в Instagram.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на показані кадри:

«Увииии😍», «Ураа,спасибі велике❤️краща🔥», «Ааа розовие туфлі ти у них на лізі сміху била», «От тобі й доброго ранку😂❤️❤️❤️. Крутий влог🙌», «А якщо ми вже давно підписані і зараз поставили лайк. Як можна тобі ще приємно зробити? 😂😂😂», «Наслідки після виходу влога : Настрій підняте, голос зірваний, мама перелякана, але найголовніше, що настрій підняте 😹❤❤❤❤», «Вже дивлюся! Влог суперський, дуже подобається».

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса