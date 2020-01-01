Відома українська співачка, солістка дуету "Время і Стекло" Надя Дорофєєва показала, чим займається в перший день нового року
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото в звичному для себе природному вигляді, пише Politeka.
На фото співачка в рожевих штанях, кросівках і білій кофті позує сидячи, ніби приготувавшись до бігу.
«2020-й - на старт , увага ...», - йдеться у підписі.
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Шанувальники не пройшли повз і засипали Дорофєєву привітаннями та побажаннями в новому році.
«Сподіваюся, що цей рік буде кращим для тебе», «Люблю з новим роком залишайся такою Позитивною», «Успіхів у новому 2020 році!🌲❤️ Богиня🥀», «Красуня, привітаю тебе з Новим роком, бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі, успіхів і всього самого самого найкращого ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва похвалилася серією пікантних кадрів, показавши, як розважається у стильному образі.
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному вигляді.
Співачка вирішила оригінально «попрощатися» зі старим 2019 роком, представивши в Instagram невеликий ролик з свого влога. За словами Наді, цей рік був дуже насиченим і своїми емоціями вона вирішила поділитися в спеціальному ролику.
«Останній випуск «DODO VLOG» 2019. Дуууже кайфовий! Вже на каналі , швидше переходьте і дивіться) А ще не забудь підписатися ☝️♥️💥 мені буде дуже приємно . Посилання в описі профілю і stories 🙌🏻», – написала Надя в Instagram.
Користувачі мережі відразу ж відреагували на показані кадри:
«Увииии😍», «Ураа,спасибі велике❤️краща🔥», «Ааа розовие туфлі ти у них на лізі сміху била», «От тобі й доброго ранку😂❤️❤️❤️. Крутий влог🙌», «А якщо ми вже давно підписані і зараз поставили лайк. Як можна тобі ще приємно зробити? 😂😂😂», «Наслідки після виходу влога : Настрій підняте, голос зірваний, мама перелякана, але найголовніше, що настрій підняте 😹❤❤❤❤», «Вже дивлюся! Влог суперський, дуже подобається».
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