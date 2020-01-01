Известная украинская певица, солистка дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала, чем занимается в первый день нового года

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала фото в привычном для себя естественном виде, пишет Politeka.

На фото певица в розовых штанах, кроссовках и белой кофте позирует сидя, как бы приготовившись к бегу.

«2020-ый - на старт , внимание ...», - говорится в подписи.

Поклонники не прошли мимо и засыпали Дорофееву поздравлениями и пожеланиями в новом году.

«Надеюсь, что этот год будет лучшим для тебя», «Люблю с новим роком оставайся такою Позитивною», «Успехов в новом 2020 году!🌲❤️ Богиня🥀», «Красавица, поздравлю тебя с Новым годом, желаю тебе счастья здоровья удачи успехов и всего самого самого наилучшего ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева похвасталась серией пикантных кадров, показав, как развлекается в стильном образе.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном виде.

Певица решила оригинально «попрощаться» со старым 2019 годом, представив в Инстаграм небольшой ролик из своего влога. По словам Нади, этот год был очень насыщенным и своими эмоциями она решила поделиться в специальном ролике.

«Последний выпуск «DODO VLOG» 2019. Оооочень кайфовый! Уже на канале , скорее переходите и смотрите) А ещё не забудь подписаться ☝️♥️💥 мне будет сильно приятно . Ссылка в описании профиля и stories 🙌🏻», – написала Надя в Инстаграм.

Пользователи сети тут же отреагировали на показанные кадры:

«Увииии😍», «Ураа,спасибо большое❤️лучшая🔥», «Ааа розовие туфли ты в них на лиге смеха била», «Вот тебе и доброе утро😂❤️❤️❤️. Крутой влог🙌», «А если мы уже давно подписаны и сейчас поставили лайк. Как можно тебе ещё приятно сделать? 😂😂😂», «Последствия после выхода влога : Настроение поднято, голос сорван, мама испугана, но самое главное, что настроение поднято 😹❤❤❤❤», «Уже смотрю! Влог суперский, очень нравится».

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса