Новий 2020 рік Маргарита Паша почала «правильно»

Так вважає сама зоряна українка - Міс Україна 2019 Маргарита Паша. Так знаменитість опублікувала нові ефектні кадри зі спортзалу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Маргарити.

На новому відео видно перфектну фігуру моделі – «сталевий» прес, підкачані ніжки, об'ємні груди. Знаменитість постала перед публікою в мережі в мінімалістичному топіку і лосинах, підібрала волосся у хвіст і посміхалася, роблячи селфі у спортзалі.

Фігуриста красуня буквально змусила обзаздритися багатьох жінок, мовляв, поки всі «натискають» на олів'є і оселедець під шубою – така розкішна красуня зміцнює свій організм і має абсолютно приголомшливий результат всього цього.

Відверті кадри з тренування змусили багатьох чоловіків відкрити роти від здивування і задоволення, дивлячись на Маргариту:

«Вогонь»

«Шикарна»

«Фігура ульот»

Нагадаємо також, раніше 24-річна «Міс Україна-2019» Маргарита Паша дала офіційний коментар з приводу скандалу щодо української мови. Красуня пояснила свою точку зору про те, що трапилося, звернувшись до своїх друзів, а також хейтерів.

За її словами, скандал роздули спеціально – «обмовили заздрісники». Маргарита зазначила, що любить свою країну, в тому числі і мову. Вона багато разів давала інтерв’ю українською, і чому саме в цей раз її вирішили «покарати», дивується.

«Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила в верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-різному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників!», – пише Міс Україна.

Маргарита розповіла, чому відмовилася давати інтерв’ю Катерині Осадчій, посилаючись на сильну втому.

«У цей день я відмовилася його давати по одній єдиній причині – погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв’ю, божевільна кількість заходів, де я зобов’язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі».

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