Українського боксера Олександра Усика застукали в ліжку Олени Кравець



Як передає Politeka.net, боксер зіграв коханця Олени Кравець, а її чоловіка Євген Кошовий.(щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Згідно зі сценарієм, Кравець провокувала чоловіка "набити морду" Усику. Кошовий, зі словами: "Вилазь, я зараз буду тебе бити" попрямував до ліжка.

Але побачивши, хто ховається під ковдрою, він тут же заявив, що поважає боксера і прощає зраду.

"Це моя вина, що так вийшло", - сказав Кошовий і підірвав зал сміхом.



Усик у свою чергу повідомив, що без грошей не б'ється.

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною Хмелівською взяв участь у невеликій фотосесії.

Кримчанин попозував для київського фотографа Олени Сергєєвої та викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.

Користувачі мережі захоплювалися красою пари. Але деякі зазначили, що у дружини Усика надто відкрита сукня.

"Прекрасна пара! З наступаючим і нових перемог", " Як на мене занадто відкрите плаття....з повагою до Саші", - писали в мережі.

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик нещодавно відпочивав в США.

Олександр разом з дружиною каталися на яхті, купалися в океані та весело проводили час.

Відповідні знімки були розміщені в соціальній мережі Instagram. На одному зі знімків чоловіка Усика стоїть на яхті в чорних мікротрусиках та білому топі.

Нагадаємо, про кращі бої року, які заслуговують особливої уваги.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим.

Також Politeka писала, що промоутер Ломаченко розкрив, хто зупинить Джошуа до бою з Усиком.