Украинского боксера Александра Усика застукали в постели Елены Кравец
Как передает Politeka.net, боксер сыграл любовника Елены Кравец, а ее мужа Евгений Кошевой.(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Согласно сценарию, Кравец провоцировала мужа "набить морду" Усику. Кошевой, со словами: "Вылезай, я сейчас тебя бить буду" направился к кровати.
Но увидав, кто скрывается под одеялом, он тут же заявил, что уважает боксера и прощает измену.
"Это моя вина, что так получилось", - сказал Кошевой и взорвал зал смехом.
Усик в свою очередь сообщил, что без денег не бьется.
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Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.
Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.
Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.
"Прекрасная пара! С наступающим и новых побед", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".
Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик недавно отдыхал в США.
Александр вместе с женой катались на яхте, купались в океане и весело проводили время.
Соответствующие снимки были размещены в социальной сети Instagram. На одном из снимков супруга Усика стоит на яхте в черных микротрусиках и белом топе.
Напомним, про лучшие бои года, которые заслуживают особого внимания.
Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.
Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.