Украинского боксера Александра Усика застукали в постели Елены Кравец



Как передает Politeka.net, боксер сыграл любовника Елены Кравец, а ее мужа Евгений Кошевой.(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Согласно сценарию, Кравец провоцировала мужа "набить морду" Усику. Кошевой, со словами: "Вылезай, я сейчас тебя бить буду" направился к кровати.

Но увидав, кто скрывается под одеялом, он тут же заявил, что уважает боксера и прощает измену.



"Это моя вина, что так получилось", - сказал Кошевой и взорвал зал смехом.



Усик в свою очередь сообщил, что без денег не бьется.

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.

"Прекрасная пара! С наступающим и новых побед", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик недавно отдыхал в США.

Александр вместе с женой катались на яхте, купались в океане и весело проводили время.

Соответствующие снимки были размещены в социальной сети Instagram. На одном из снимков супруга Усика стоит на яхте в черных микротрусиках и белом топе.

Напомним, про лучшие бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.