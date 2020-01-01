Українська співачка Світлана Лобода частенько розбурхує фантазію фанатів спокусливими кадрами

36-річна знаменита виконавиця Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, дуже активно веде свій аккаунт в Instagram, пише Politeka.net.

В мікроблозі вона розмістила серію знімків, де показала новий екстраординарний наряд, суцільно вкритий паєтками, який ледь прикриває її апетитні принади. У той же час особа співачки приховує величезна блискуча капелюх і темні окуляри.

Шанувальники прийшли в захват, про що вони поспішили повідомити у вигляді хвалебних коментарів, сердечок і численних лайків.

"Бомбезна", "Офігенна", "Немає слів", "Вогонь", "Богиня", - пишуть хлалебные відгуки вони.

Раніше артистка показала кращі кадри зі свого відпочинку з дочкою. Як зазначає сама артистка, вона влаштувала чималий свято з Тільдою, чому була невимовно рада:

«Який же все - таки гарне було свято !!))💘 вже кілька років всі найважливіші події для моєї сім'ї стилізує і декорує @shackirovajulia. в якій би точці світу ми не перебували - це завжди казково красиво😇Дякую, Юленько. Окреме спасибі за круту торт від який відзначався в унісон з моїм платтям. І вам , мої друзі , за нашу атмосферу ❤️».

Користувачі очікувано не залишилися осторонь:

«спасибі !!! І як же це здорово, що вона нас пов'язала !!! 🎶», «Це день народження?», «Що за мелодія?», «Це було круто!👍✌🏼», «Добрий вечір Світланка як життя🔥🔥🔥», «День народження? Коли це було? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Підкажіть, що це за пісня?», «Світланко, ти розумничка і красавится.Бажаю ще багато-багато супер хітів.Супер зірки.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Що за божественна музика супроводжує відео ?».

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.