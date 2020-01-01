Украинская певица Светлана Лобода частенько будоражит фантазию фанатов соблазнительными кадрами

36-летняя знаменитая исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram, пишет Politeka.net.

В микроблоге она разместила серию снимков, где показала новый экстраординарный наряд, сплошь покрытый пайетками, который едва прикрывает ее аппетитные прелести. В тоже время лицо певицы скрывает огромная блестящая шляпа и темные очки.

Поклонники пришли в восторг, о чем они поспешили сообщить в виде хвалебных комментариев, сердечек и многочисленных лайков.

"Бомбезная", "Офигительная", "Слов нет", "Огонь, " Богиня", - пишут хлалебные отзывы они.

Ранее же артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада:

«Какой же все- таки красивый был праздник !!))💘 уже несколько лет все самые важные события для моей семьи стилизует и декорирует @shackirovajulia. в какой бы точке мира мы не находились - это всегда сказочно красиво😇Спасибо, Юленька. Отдельное спасибо за крутейший торт от который блистал в унисон с моим платьем. И вам , мои друзья , за нашу атмосферу ❤️».

Пользователи ожидаемо не остались в стороне:

«спасибо !!! И как же это здорово, что она нас связала !!! 🎶», «Это день рождения?», «Что за мелодия?», «Это было круто!👍✌🏼», «Добрый вечер Светочка как жизнь🔥🔥🔥», «День рождения? Когда это было? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Подскажите, что это за песня?», «Светочка ты умничка и красавится.Желаю еще много-много супер хитов.Супер звезды.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Что за божественная музычка сопровождает видео ?».

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.