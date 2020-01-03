Племінниця Софії Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay) опублікувала новий пост, в якому зізналася, чим займається, коли приїздить до батьків у гості

Висхідна зірка з'явилася на фото, розміщеному в Instagram, разом з великооким красенем - сірим котом, пише Рoliteka.net.

Соня тримала його на руках, доторкнувшись обличчям до сірої шерсті. При цьому тварина зацікавлено дивилася вдалину. Артистка притиснула її до себе і посміхнулася.

"Кожен раз, коли приїжджаю додому до батьків, то не можу відірватися від цієї милою мордочки! 😍 Я не впевнена, але мені здається, що він так само сумує по мені, як і я за ним! 😇 Ми не можемо натішитися зустріччю і граємо, як маленькі діти! Причому, під час гри я думаю ми стаємо за віком однакові! 🥰😻", - написала Соня.

За 17 годин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Як звуть таку милу мордочку? 😻", "Бегемот😂", "Шикарний котик, його треба добре бусюкати!", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, артистка поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в коротенькому кремово-молочному платті з рюшами та з широким чорним поясом і сексапільних темних босоніжках.

Спокусливий образ доповнили довге волосся, що розсипалися на плечах, і яскравий макіяж.

Раніше ми писали, що нещодавно Соня позувала в салоні краси. Дівчина зробила селфи, демонструючи свій образ.

Так, співачка постала в кофті і чорних обтягуючих джинсах. Наряд ідеально підкреслив струнку фігуру племінниці Ротару.

Завершували образ - довге хвилясте волосся і макіяж з акцентом на очі.

"Ох сьогодні насичений день був! Все треба було встигнути перед Новим Роком і все бігом! 🙈 А як ваші підготовки до Нового Року проходять? 🎄", - написала Соня.

Раніше ми писали, що зірка розповіла у своєму Instagram про пропозицію "руки і серця" і похвалилася обручкою, проте обличчя нареченого приховала.

У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Соня зізналася, що її коханий є хокеїстом і він грає за збірну України.

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