Російська актриса Настя Самбурська вляпалася в грандіозний скандал

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Настя Самбурська вирішила спародіювати голе фото вагітної американської plus-size моделі Ешлі Грем і нарвалася на шквал критики на свою адресу.

На опублікованому фото актриса позує в такій же позі, як і Ешлі.

"Хочу підтримати Ешлі Грем! Адже це так красиво, бодипозитивно і природно! Я розумію, що я ще на самому початку своєї модельної кар'єри plus size. Але це всього лише перший день відпустки, зі шведським столом! Так що чекаю багатомільйонні контракти! Розраховую на вашу підтримку, друзі!", – йдеться у підписі до публікації Настасії Самбурской.

Але користувачі соцмережі не оцінили гумор актриси і рознесли її вчинок. Вони впевнені, що Настя Самбурська зробила такий пост через заздрість та комплекси.

"Ось саме в даному випадку-заздрість. Навіть у жирухи є мужик і буде дитина. А у Самбурської немає ні того, ні іншого", "З головою все гаразд?", "Не люблю цю особу. Всі її витівки просто говорять про те, що в дитинстві була ображена усіма! І батьками і однолітками ! Шкода що нічого доброго з цього вона не взяла", "Ви не любите, коли обговорюють Вас, однак самі ведете себе таким же чином, обговорюючи і засуджуючи Ешлі. Ваша поведінка Схоже на комплекси", - пишуть вони у коментарях під фотографією.

Раніше ми повідомляли про те, що відома модель plus-size Ешлі Грем поділилася новими фото, де вона вагітна.

Знаменитість з'явилася на чорно-білому знімку. Вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності і позує повністю без одягу. При цьому Грем вирішила прогнути спину назад і взялася руками за п'яти.

Фанати встигли написати багато коментарів, але вони моделі можуть не сподобатися:

"Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ".

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