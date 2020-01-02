Зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу, позуючи без білизни

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз в розділі Сторі зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила серію знімків, на яких показала нове екстраординарне вбрання.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

При цьому на основній сторінці зірки, під схожим постом, шанувальники не залишилися байдужі і обговорювати нову публікацію артистки. Комусь подобається її образ, а інші жартують, що не вистачило тканини на нормальний вбрання.

Також артистка показала звичне фото з авто, на якому позувала в зручному і стильному вбранні – світлих джинсах, різнобарвною вітровку і з зав'язаними в недбалий пучок волоссям.

«Їжу закривати монтаж останніх програм... і можна буде вважати рік закритим🤪хух В Новий рік шукай мене на тб🤩🤘😬», - підписала кадр Лобода.

Раніше артистка показала кращі кадри зі свого відпочинку з дочкою. Як зазначає сама артистка, вона влаштувала чималий свято з Тільдою, чому була невимовно рада:

«Який же все - таки гарне було свято !!))💘 вже кілька років всі найважливіші події для моєї сім'ї стилізує і декорує @shackirovajulia. в якій би точці світу ми не перебували - це завжди казково красиво😇Дякую, Юленько. Окреме спасибі за круту торт від який відзначався в унісон з моїм платтям. І вам , мої друзі , за нашу атмосферу ❤️».

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.