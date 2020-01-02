Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Стори звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила серию снимков, на которых показала новый экстраординарный наряд.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

При этом на основной странице звезды, под похожим постом, поклонники не остались равнодушны и обсуждать новую публикацию артистки. Кому-то ее образ нравится, а другие шутят, что не хватило ткани на нормальный наряд.

Также артистка показала привычное фото с авто, на котором позировала в удобном и стильном наряде – светлых джинсах, разноцветной ветровке и с завязанными в небрежный пучок волосами.

«Еду закрывать монтаж последних программ... и можно будет считать год закрытым🤪хух В Новый год ищи меня на тв🤩🤘😬», - подписала кадр Лобода.

Ранее же артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада:

«Какой же все- таки красивый был праздник !!))💘 уже несколько лет все самые важные события для моей семьи стилизует и декорирует @shackirovajulia. в какой бы точке мира мы не находились - это всегда сказочно красиво😇Спасибо, Юленька. Отдельное спасибо за крутейший торт от который блистал в унисон с моим платьем. И вам , мои друзья , за нашу атмосферу ❤️».

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.