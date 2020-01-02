39-річна російська співачка Анна Семенович вміє відриватися на повну котушку, що і довела поділившись пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, артистка виклали в "сторіз" в Instagram кадри, на яких розважається з подругою-блондинкою, 50-річною актрисою Лілією Абрамовою, на танцполі. Також в кадр потрапили й інші любительки потанцювати. Крім того, Аня тримає в руках мікрофон і, часом, підходить до подруги, притискаючись до неї всім тілом, щоб заспівати разом.

Ефектна Семенович відразу ж впадає в очі: на артистці червона сукня з неймовірно чарівною зоною декольте, подібну красу важко приховати.

Аня танцює, трясе і треться соковитими принадами й, очевидно, їй наплювати на думку оточуючих. Відв'язна вийшла вечірка.

"Анька, ти красуня. Люблю тебе. Ти розумієш це?", - підписала кадри подруга співачки.

Раніше ми повідомляли, Семенович оригінально привітала шанувальників з новим 2020-м роком. Співачка поділилася в Instagram роликом, зробленим із шматочків минулих відео. Так що артистка зібрала воєдино різні образи, які полюбилися їй рік. Правда, одна деталь все ж їх, безумовно, об'єднує - це розкішні форми красуні, що заполонили мільйони чоловічих сердець. В кадрі Семенович танцює, плавно і сексапільно рухаючись під музику.

Співачка привітала фанатів і повідомила, що хоче в новому році виконати свою мрію - побувати в Японії.

"Мої дорогі, з наступаючим вас Новим роком 🎄 Я не буду підводити підсумки, але поставлю для себе і для вас пару цілей на наступний 2020 рік ⭐️ Стати щасливішими, почати робити те, що давно відкладала на завтра, постаратися стати кращою версією себе, злітати в Японію 🤩 і рухатися тільки вперед у своїй професії 🍀 Нехай всі наші мрії збуваються і Життя в задоволення, буде нашою реальністю 🙏🏼 Люблю вас, мої хороші! Спасибі, що весь цей час зі мною ❤️ Веселого нам всім свята 🤪 і легкого стану здоров'я завтра вранці 😂😂😘 🤪🎉З Новим роком 🎉", - підписала ролик співачка.

Шанувальники залишилися в захваті від привітання зірки:

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбічеська. КРАСА НЕ ЗЕМНА🔥"

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"