Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз в розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний наряд. Міні сукня Світлани вигідно підкреслила її форми, а золотисті чоботи додали ще більше пікантного виду.

«Новий Рим @1tv 😬🤘 В Новорічну Ніч ми зробили прем'єру !!! Я так люблю танцювати під цю пісню 🤪 Хореографи постановники, ну та..... Скоро кліп 🎄🤩 Ти чекаєш? Як тобі наші танці ?🤪🤩🤟», – пише співачка під новим постом.

Шанувальники не залишилися байдужі і обговорювати нову публікацію артистки. Комусь подобається її образ, а інші жартують, що руху зірки виглядають трохи дивно, в особщенности під час приспіву.

«Це просто шедевр🔥🔥🔥 мій улюблений геній», «Світла, ти 🚀🔥💥🔝», «Танок шалений🔥🔥», «Чекаємо звичайно 😍🙌🏼❤️😘», «Аааа ааа!!!! Як класно!!!!!! Ору!!!!!!! 👍👍👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Як дожити до прем'єри кліпу??? 🙏», «Офігенно!!!! 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «Класно! Чекаємо! У Вас кожна пісня хіт! Суперрр! «, «Джокерские руху або я помиляюся😄».

Також у розділі Сторі зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила серію знімків, на яких показала новий екстраординарний вбрання.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.