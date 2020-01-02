Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
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В этот раз в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.
«Новый Рим на @1tv 😬🤘 В Новогоднюю Ночь мы сделали премьеру !!! Я так люблю танцевать под эту песню 🤪 Хореографы постановщики, ну и..... Скоро клип 🎄🤩 Ты ждёшь? Как тебе наши танцы ?🤪🤩🤟», – пишет певица под новым постом.
Поклонники не остались равнодушны и обсуждать новую публикацию артистки. Кому-то ее образ нравится, а другие шутят, что движения звезды выглядят несколько странно, в особщенности во время припева.
«Это просто шедевр🔥🔥🔥 мой любимый гений», «Света, ты 🚀🔥💥🔝», «Танец обалденный🔥🔥», «Ждём конечно 😍🙌🏼❤️😘», «Аааа ааа!!!! Как классно!!!!!! Ору!!!!!!! 👍👍👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Как дожить до премьеры клипа??? 🙏», «Офигенно!!!! 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «Классно! Ждём! У Вас каждая песня хит! Суперрр! «, «Джокерские движения или я ошибаюсь😄».
Также в разделе Стори звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила серию снимков, на которых показала новый экстраординарный наряд.
Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.