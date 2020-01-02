В реальності артистка виглядає, як виявилося, набагато "об'ємніше", ніж на фото

Анна Семенович здивувала зовнішнім виглядом

Російська артистка - володарка видатних жіночих форм - буквально шокувала публіку зовнішнім виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-відео.

Російська співачка Анна Семенович показалася на новорічному концерті в рожевій шубці і чорній сукні - але її фігура в реальності зовсім не та "фігура", яку вона активно демонструє в соцмережах.

Здається, що артистка істотно розповніла і навіть чорне платтячко і аксесуари не змогли "прикрасити" її повноту.

Як би там не було, в мережі активно "пошуміли" на цю тему, але й відзначили, що різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудій артистці.

Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвній шубці з кошенятами та голими ногами.

Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе й легке фото.

На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.