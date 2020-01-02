Анна Семенович здивувала зовнішнім виглядом
Російська артистка - володарка видатних жіночих форм - буквально шокувала публіку зовнішнім виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-відео.
Російська співачка Анна Семенович показалася на новорічному концерті в рожевій шубці і чорній сукні - але її фігура в реальності зовсім не та "фігура", яку вона активно демонструє в соцмережах.
Здається, що артистка істотно розповніла і навіть чорне платтячко і аксесуари не змогли "прикрасити" її повноту.
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Як би там не було, в мережі активно "пошуміли" на цю тему, але й відзначили, що різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудій артистці.
Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвній шубці з кошенятами та голими ногами.
Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе й легке фото.
На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"
Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.