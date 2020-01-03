Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному костюмі, що складається з корсета і такого ж кольору обтягуючих лосинах. При цьому груди зірки ледь прикрита спеціальною вставкою з каменів на тому самому корсеті. Пікантний кадр у відвертому стилі приємно вразив шанувальників.
Зазначимо, Даша позувала в натовпі дівчат зі своєї підтанцьовки, які також були одягнені в костюми з блискучої тканини і яскравим макіяжем на обличчі.
Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття.
Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.
На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.
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