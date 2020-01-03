Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

цього разу зірка вразила видом перед концертом. Світлана пройшлася в затишному вбранні - разноцетном пальто з зібраними в пучок воолсами. Також артистка звично сховала очі за сонцезахисними окулярами. При цьому зірка помахала перед камерою водою, яку носить з собою в пляшці.

Оскільки ролик і фото Світлана представила в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Також у розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний спосіб.

Справа в тому, що Світлана показала, як в оголеному вигляді сіла верхи на єдинорога. Співачка вразила користувачів мережі своєю витівкою, представивши свій новий кліп на пісню "Світу мало". Відео на офіційному YouTube-каналі співачки, зібравши за короткий час сотні коментарів.

При цьому на основній сторінці зірки з'явилося відео з кліпу, в якому і помітні самі пікантні кадри. Автором роботи нового кліпу став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

"Мій подарунок вам до Нового року! Мood-відео на пісню #Мирамало. Чудеса збуваються) Знімали фотосесію з Аланом, і народилася краса... Ексклюзивна прем'єра тільки в Instagram", – раніше повідомляла Світлана. Під новим постом зірки шанувальники тут же почали засипати артистку коментарями.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.