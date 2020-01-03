Український шоумен Сергій Притула показав фото з відпочинку в Карпатах

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула похвалився на особистій сторінці в соцмережі Instagram фотографією з відпустки у Коропів поблизу гори Захар Беркут. На знімку він зображений у басейні без підігріву, про що можна судити по його виразу обличчя, застиглому крику від холоду, повідомляє Politeka.net.

««А ось і відпустку;)))))). Палкий вам карпатський привіт! Хотів би написати «гарячий», але... що аж зуби зводить;))) », – написав Притула в пості під знімком.

На фото Сергій Притула дійсно здивував своєю сміливістю, стрибнувши взимку в крижаний басейн. На тлі видно сніг, який лежить тільки на теренах західної України.

В коментарях прихильники шоумена побажали йому відмінного відпочинку в горах, адже це відмінне місця для оновлення душі і тіла.

«Бажаю добре відпочити в моєму селі, Карпати – це завжди гарний оновлення душі і тіла», «Гарного відпочинку», «Красунчик», «Про, моя гора», «Заздрю», «Не пишу зазвичай коментарі - АЛЕ Блін! Як же це круто!)) Молодчина!», «Круто✨ Де це так? Порекомендуй?», «Знову ламати ногу приїхали в Карпати? 😁», «У холодному басейні я не зважилася спробувати. А от у гарячому чані сиділа з великим задоволенням!🙂», «Як водичка?», «Коли забули включити підігрів в басейні і спи...всю одяг і чашку з фоткою Педана)», «По-доброму заздрю!!! Крута перезавантаження, емоції зашкалюють !!! 😊», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що справа тещі відомого шоумена Сергія Притули і одіозного політика Віталія Хомутинника Лілії Сопельник, яка 22 серпня в Києві наїхав на матір з 9-річним сином, можуть "спустити на гальма".

Таку думку озвучив адвокат потерпілих Юрій Сухов. За його словами, на хід розслідування можуть істотно вплинути ті факти, що водій нібито переплутала педалі, а крім цього, має ще й якесь захворювання.

"Але вона про нього знала ще до того, як сталося ДТП. Тому, якщо знала, що має хворобу, яка заважає водити, то це – обтяжуючі обставини", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, свідки ДТП з тещею Притули заговорили.

Також ми писали, реакція Притули на аварію з тещею вразила українців.

Ще politeka повідомляла, що ДТП з тещею Притули обростає загадками.