Популярна українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в латексі

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Це було мій найнезвичніший виступ!», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що MARUV виступила зі своєю підтанцьовкою в латексних нарядах лише для однієї сім'ї. Група стала «новорічним подарунком». При цьому можна помітити, що виступ співачки дивилися неповнолітні діти.

Проте, українці були позбавлені можливості коментувати інцидент. Кадрами MARUV поділилася в Сторіс.

До цього співачка Maruv опублікувала фото, на якому показала, як виглядає насправді. Зірка з'явилася в домашній обстановці і в звичайному одязі без латексу.

Фото було оприлюднено на офіційній сторінці в Instagram артистки. В кадрі Maruv в білій футболці з яскравим малюнком і спортивних штанях з трьома білими смужками позує на дивані. Зірка тримає на руках трьох красивих собачок, дивиться в камеру і широко посміхається. На співачці лише легкий макіяж зі стрілками на очах.

"Я і мої улюблені дівчинки ❤️", - написала зірка.

За день пост Maruv зібрав понад 39 тисяч лайків та коментарів.

"Які гарненькі😻😻😻❤️", "Боже Ізольда просто зайка))", "Які милашечки😻😻💙", "Всі твої?", "💞ну яка принадність", "Такі милі😻", "Нафіга так мило", "З новим роком !більше ,більше творчості", "Ось, шо подобається в Ані, що вона якась зовсім проста, чи що, не зазвездившаяся👏 ну, щонайменше, складається таке враження)", "Милашки... 🤗❤️", "З наступаючим новвым роком", "А де всі ці латексні обтягуючі "справи"?", "Француз прикольний😍😍😍", "Обожнюю твою посмішку 💕💕💕🌺", "😯Теж повний будинок животинок??..😁👍🔥", "От якщо б не знав, хто на фотографії - ніколи б не подумав, що це та сама знаменита Maruv))))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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