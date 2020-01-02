Украинская певица Maruv опубликовала фото, на котором показала, как выглядит на самом деле

Звезда предстала в домашней обстановке и в обычной одежде без латекса, пишет Рoliteka.net.

Фото было обнародовано на официальной страничке в Инстаграм артистки. В кадре Maruv в белой футболке с ярким рисунком и спортивных штанах с тремя белыми полосками позирует на диване. Звезда держит на руках троих красивых собачек, смотрит в камеру и широко улыбается. На певице лишь легкий макияж со стрелками на глазах.

"Я и мои любимые девочки ❤️", - написала звезда.

За день пост Maruv собрал более 39 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие хорошенькие😻😻😻❤️", "Боже Изольда просто зайка))", "Какие милашечки😻😻💙", "Все твои?", "💞ну какая прелесть", "Такие милые😻", "Нафига так мило", "С новым годом !больше ,больше творчества", "Вот, шо нравится в Ане, что она какая-то совсем простая, что ли, не зазвездившаяся👏 ну, покрайней мере, складывается такое впечатление)", "Милашки... 🤗❤️", "С наступающим новвым годом", "А где все эти латексные обтягивающие "дела"?", "Француз прикольный😍😍😍", "Обожаю твою улыбку 💕💕💕🌺", "😯Тоже полон дом животинок??..😁👍🔥", "Вот если бы не знал, кто на фотографии - никогда бы не подумал, что это та самая знаменитая Maruv))))", - написали пользователи сети.

Напомним, MARUV показала аппетитные формы в латексе на фоне новогодней елки.

Так, на опубликованных снимках горячая MARUV танцует в латексном костюме и заячьими ушками под переделанный трек Jingle Bells.

В какой-то момент она оказалась без верха, продолжив исполнять горячий танец на камеру. Однако украинцы не сомгли выказать свое мнение о выходке кумира, поскольку снимки MARUV разместила в Сторис.

Ранее мы писали, что MARUV похвасталась свитером от своего коллеги.

На кадрах MARUV танцует у елки. В конце танца она разворачивается спиной, раздвигает ноги, становится в позу буквы "Г" и смотрит между своих ног, а рукой гладит пятую точку. Для своего пикантного танца певица надела новогодний свитер от Monatik.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть