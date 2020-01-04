47-річна зірка Голлівуду Камерон Діас народила первістка

Про це легендарна актриса написала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Голлівудська зірка Камерон Діаз зізналася, що у неї народилася дочка по імені Реддікс.

"З Новим роком від Медденів! Ми дуже щасливі і вдячні, що почали нове десятиліття, оголосивши про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона миттєво підкорила наші серця і поповнила нашу сім'ю", – написала всесвітньо відома актриса в своєму особистому Instagram.

Камерон Діас відразу попередила своїх шанувальників, що вона не планує публікувати в соціальних мережах фотографії новонародженої дочки і ділитися будь-якими подробицями з її життя, "крім того, що вона дійсно дуже мила".

Варто відзначити, що Камерон Діас зіграла весілля з Бенджі Медденом в січні 2015 року. Урочиста церемонія була організована в особняку зірки Голлівуду, який розташований в Беверлі-Хіллз престижному районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Для Діас і Меддена цей шлюб став першим.

Раніше ми розповідали про те, що голлівудська зірка Камерон Діас всерйоз задумалася над завершенням кар'єри. Про це в коментарі журналістам розповіла подруга актриси Сельма Блер.

«Нещодавно ми зустрілися за ланчем з Камерон. Ми згадували зйомки у фільмі «Милашка». Мені б хотілося, щоб у цій чудовій мелодрами з'явилося продовження, але Камерон не хоче нічого чути про сіквелі. Вона сказала, що йде з кіно», — підкреслила вона.

Пізніше сама Камерон Діас зізналася, що їй легко живеться без зйомок і напруженого акторської графіка. Зараз Камерон дуже щаслива зі своїм чоловіком Бенджі Медденом і заради нього була готова залишити Голлівуд.

«Я зараз дійсно нічим не займаюся, я на «пенсії», і це приголомшливо», – зізналася голлівудська зірка.

Нагадаємо, известная голлівудська зірка Камерон Діас має намір завершити свою акторську кар'єру

Як раніше писала Politeka, що 45-річна американська модель і актриса Камерон Діас вагітна.

Також Politeka писала про те, що Камерон Діас підтвердила неймовірні чутки про себе.