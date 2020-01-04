61-річна Мадонна не соромиться папараці і щосили відпочиває з молодим коханцем

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, легендарна співачка вирішила скасувати свої концерти через пекельну біль після отриманої травми.

Але це не завадило 61-річній Мадонні відправитися на сімейний відпочинок в компанії 25-річного коханця Ахламаліка Вільямса.

Відомо, що перспективний танцівник приєднався до дітей співачки - його ровесниці Лурдес, 14-річного Девіда, 13-річної Мерсі і близнюкам Естер і Стелі.

"До побачення, 2019 рік! Ми продовжуємо плавати з акулами! І йдемо по незвіданих дорогах!", - написала Мадонна в підписі до опублікованого знімку, на якому можна побачити її коханця і сина Девіда.

Батько молодого танцівника підтвердив у коментарі журналістам, що відносини Вільямса і Мадонни вийшли на новий рівень. Пара зустрічається трохи більше року, і відома співачка вже встигла познайомитися з родиною молодого обранця.

Також відомо, що 61-річна Мадонна запросила батьків молодого коханця на свої шоу 2020 року в Лондоні і Франції.

Раніше ми розповідали про те, що у скандальній Мадонни почалися проблеми. Кілька днів тому зірка скасувала свій концерт "X tour" в Майамі всього за дві години до виступу.

Ймовірною причиною назвали клопотання колишнього чоловіка Мадонни Гая Річі за фактом того, з ким діти проведуть Різдво. Зараз у пари йде війна за те, де буде жити їхня загальний рідний син, Рокко, і прийомний Девід.

Як каже Гай, Мадонна не дотримується умов їх шлюборозлучного процесу з питань опіки над дітьми. Тому він звернувся до судді, щоб поп-зірка підкорилася.

Варто відзначити, що подібний конфлікт у колишніх подружжя виник ще чотири роки тому. Тоді Рокко наказали повернутися до Мадонни, щоб відсвяткувати з нею Різдво.

Нагадаємо, Мадонна приголомшила новим відео.

Як повідомляла Politeka, Мадонна одружила на собі молодого латиноса.

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