61-річна Мадонна не соромиться папараці і щосили відпочиває з молодим коханцем
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, легендарна співачка вирішила скасувати свої концерти через пекельну біль після отриманої травми.
Але це не завадило 61-річній Мадонні відправитися на сімейний відпочинок в компанії 25-річного коханця Ахламаліка Вільямса.
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Відомо, що перспективний танцівник приєднався до дітей співачки - його ровесниці Лурдес, 14-річного Девіда, 13-річної Мерсі і близнюкам Естер і Стелі.
"До побачення, 2019 рік! Ми продовжуємо плавати з акулами! І йдемо по незвіданих дорогах!", - написала Мадонна в підписі до опублікованого знімку, на якому можна побачити її коханця і сина Девіда.
Батько молодого танцівника підтвердив у коментарі журналістам, що відносини Вільямса і Мадонни вийшли на новий рівень. Пара зустрічається трохи більше року, і відома співачка вже встигла познайомитися з родиною молодого обранця.
Також відомо, що 61-річна Мадонна запросила батьків молодого коханця на свої шоу 2020 року в Лондоні і Франції.
Раніше ми розповідали про те, що у скандальній Мадонни почалися проблеми. Кілька днів тому зірка скасувала свій концерт "X tour" в Майамі всього за дві години до виступу.
Ймовірною причиною назвали клопотання колишнього чоловіка Мадонни Гая Річі за фактом того, з ким діти проведуть Різдво. Зараз у пари йде війна за те, де буде жити їхня загальний рідний син, Рокко, і прийомний Девід.
Як каже Гай, Мадонна не дотримується умов їх шлюборозлучного процесу з питань опіки над дітьми. Тому він звернувся до судді, щоб поп-зірка підкорилася.
Варто відзначити, що подібний конфлікт у колишніх подружжя виник ще чотири роки тому. Тоді Рокко наказали повернутися до Мадонни, щоб відсвяткувати з нею Різдво.
Нагадаємо, Мадонна приголомшила новим відео.
Як повідомляла Politeka, Мадонна одружила на собі молодого латиноса.
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