Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз в розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний наряд. Міні сукня Світлани вигідно підкреслило її форми, а золотисті чоботи додали ще більше пікантного виду.

У розділі Сторі зірка показала також, як проходили самі зйомки її нового кліпу. При цьому раніше в Instagram вона прокоментувала прем'єру:

«Новий Рим @1tv 😬🤘 В Новорічну Ніч ми зробили прем'єру !!! Я так люблю танцювати під цю пісню 🤪 Хореографи постановники, ну та..... Скоро кліп 🎄🤩 Ти чекаєш? Як тобі наші танці ?🤪🤩🤟», – пише співачка під новим постом.

Зазначимо, шанувальники активно оббсуждали нові фото Світлани. Комусь подобається її образ, а інші жартують, що руху зірки виглядають трохи дивно, в особщенности під час приспіву.

Також у розділі Сторі зірка вирішила показати ранні кадри виступу. Так, співачка розмістила серію снимковв синьому блискучому костюмі.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.