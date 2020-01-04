Мішина Ксенія кардинально змінила імідж, чим здивувала шанувальників

Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина, показала нові знімки на своїй сторінці в соцмережі Instagram, повідомляє Politeka.net.

На них вона позує на камеру в абсолютно невластивому для неї образі фатальної красуні з 80-х. Для фото вона одягла чорну перуку, наклала яскравий макіяж на обличчя, який був модний у кінці 80-х, а також одягла кольє у вигляді змії і чорне блискуче плаття з великими рукавами. Також образ доповнюють масивні сережки і червоний лак на нігтях актриси.

«Як вам Мішина з 80-х? На мою вийшло дуже цікаво і незвично, незважаючи на те, що я залишаюся прихильницею довгих волосся... ) Все добре, відпочиваю, інет р..., хоча він і не потрібен )) всіх цілу ❤️», – вона підписала свої знімки в мережі.

В коментарях шанувальники Мішиной почали активно висловлювати думку з приводу її нового образу з минулого століття. Трохи прийшовся не до смаку такий колір і довжина волосся улюбленої артистки, більшість же по достоїнству оцінили перевоплошение Ксенії.

«Не дуже», «На Софі Лорен схожа», «Дуже красива», «Шикарно», «Ой, у моєї мами була така змеючка... Прикольний образ!!!», «Головна героїня серіалу Династія))», «На принцесу Діану схожа ❤️ тільки брюнетка❤️», «Прекрасний образ, дуже Вам до лиця 😍», «Ну просто Богиня чистої Краси❤️❤️❤️», «Вау», «Прям так і хочеться заспівати "cherry cherry lady"», «Вражає», « з довгим волоссям набагато красивіше 😍 але цей образ теж шикарний як і героїня😊», «Ксенія, ви виглядати дуже круто, але таке відчуття, що ви стали іншою. Навіть з першого погляду не впізнати вас!🔥🔥🔥», – відзначили в соцмережі.

Відзначимо, що в розділі сториз актриса показала кадр з відпочинку на пляжі зі своїм сином.

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