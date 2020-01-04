Ксения Мишина кардинально сменила имидж, чем удивила поклонников

Украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", Ксения Мишина, показала новые снимки на своей странице в соцсети Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На них она позирует на камеру в совершенно несвойственном для нее образе роковой красотки с 80-х. Для фото она надела черный парик, наложила яркий макияж на лицо, который был модный в конце 80-х, а также надела колье в виде змеи и черное блестящее платье с большими рукавами. Также образ дополняют массивные серьги и красный лак на ногтях актрисы.

«Как вам Мишина из 80-х? По моему вышло очень интересно и необычно, несмотря на то, что я по прежнему остаюсь приверженкой длинных волос... ) Все хорошо, отдыхаю, инет г..., хотя он и не нужен )) всех целую ❤️», – подписала она свои снимки в сети.

В комментариях поклонники Мишиной начали активно выражать мнение по поводу ее нового образа из прошлого века. Немногим пришелся не по вкусу такой цвет и длина волос любимой артистки, большинство же по достоинству оценили перевоплошение Ксении.

«Не очень», «На Софи Лорен похожа», «Очень красивая», «Шикарно», «Ой, у моей мамы была такая змеючка... Прикольный образ!!!», «Главная героиня из сериала Династия))», «На принцессу Диану похожа ❤️ только брюнетка❤️», «Прекрасный образ, очень Вам к лицу 😍», «Ну просто Богиня чистой Красоты❤️❤️❤️», «Вау», «Прям так и хочеться спеть "cherry cherry lady"», «Впечатляет», « с длинными волосами красивее намного 😍 но образ этот тоже шикарен как и героиня😊», «Ксения, вы выглядеть очень круто, но такое ощущение что вы стали другой. Даже с первого взгляда не узнать вас!🔥🔥🔥», – отметили в соцсети.

Отметим, что в разделе сториз актриса показала кадр с отдыха на пляже со своим сыном.

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