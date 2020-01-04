Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати підписників на своїй сторінці новими фото і відео

Так, українська співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, пише Politeka.

Вона опублікувала декілька фотографій в білому костюмі та білих човниках на шпильці. На фото співачка позує сидячи на чорному шкіряному кріслі, закинувши ногу за ногу. На тлі – новорічна ялинка, прикрашена червоними кулями.

Для фотосесії Гросу вибрала непомітний макіяж: світлі губи, нюдовые тіні мерехтливої кольору, рівний тон і світло-коричневий олівець для брів. Образ доповнився масивними круглими сережками. Також на правій руці зірки можна добре розглянути весільну каблучку з білого золота.

«Нарешті сніг пішов і хоч якось відчувається зима🙌🏼😋❄️❄️❄️ У мене довгоочікувані вихідні, і я повністю ними насолоджуюся🤗🤗🤗 Хочу запастися імбирним чаєм і дивитися різдвяні фільми 😍 а який у вас топ улюблених занять у святкові дні?)) я візьму собі їх теж на замітку ))) А ви ловіть від мене топ картин під новорічний настрій:)», – вона написала в пості, приклавши до нього немаленький список фільмів минулих років. Серед них Різдвяна історія, 2009, Відпустка по обміну, 2006, Полярний експрес, 2004, Вечори на хуторі поблизу Диканьки, 1961, Один вдома, 1990 та інші.

В коментарях шанувальники Гросу зазначили, що в їхніх містах ще немає снігу, а також подякували за настрій і фільми.

«Шалено красива ))) 😘❤️ майже всі фільми дивився ! Дуже хороший вибір !», «Ну така пошлячка😂😂😂😂 звичайно, жарт, ти – ох**нна дівчина😻😻», «В Харкові досі немає снігу 😣», «В білому дуже красиво», « Красуня», «Яка ви красива», «Ви дуже гарна 😍😍😍😍», «Красуня», «Аліночка, ти дуже гарна і ніжна😘...Абажаю тебе! Зі сніжком👌👍😉...Дякую за шпаргалочку по дозвіллю😊👌👍😘», «Яка ж ви гарна😍😍😍», «Класні фільми», – відзначили в соцмережі.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.