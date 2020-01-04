Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, яка зараз будує свою музичну кар'єру, поділилася пікантним фото без одягу

Соня вирішила зробити знімок в одному білому білизна на тлі стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості у соцмережі Instagram.

Для незвичайній фотосесії на вулиці вона одягла прозорі чоботи, білі безшовні трусики, а також топ з рукавами і горлом білого кольору. На знімку вона загадково дивиться в далечінь.

«Потрібно навчитися помічати щастя в кожній миті яскравою і неповторною життя. ✨», – вона підписала своє фото філософським висловом про життя.

В коментарях шанувальники дівчата почали активно висловлювати свою думку про сміливий фото. Всім до єдиного фолловера Соні сподобалася її витівка.

«Вау», «Красуня», – пишуть в соціальній мережі.

Також Соня Кей залишила до фото геотеги, в якому вказала, що сфотографувалася оголеною в Херсоні. Варто зазначити, що в Україні зараз температура не перевищує кілька градусів вище нуля.

Можна припускати, вона поділилася старим фото з літнього архіву.

Нагадаємо, що раніше Соня вирішила приміряти на себе майку хокеїста.

Племінниця Ротару таким чином вирішила показати, як вона любить хокей.

"А ви любите хокей так, як люблю його я?"

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"А Олега в студію , хай хоч один куплет заспіває твого хіта !)", "Я то думаю, куди майки пропадають", "Вперед Херсон, твої фанати завжди з тобою. Херсонський Дніпро".

Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару спокусила видом в новому сміливому образі.

Соня в цей раз показала себе в гольфі з паєтками. На обличчі в дівчини з прикрас зроблені візерунки. А волосся зібрані так, щоб вийшли ріжки на голові.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Яка гарна", "Класна".

Нагадаємо, племінниця Ротару в латексі показала свою головну гордість

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару показала, чим займається вдома з чоловіком