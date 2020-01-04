Популярна українська виконавиця MARUV показала млосні знімки в облягаючому платті

Як повідомляє Politeka, ними дівчина поділилася в Instagram.

Так, на опублікованих знімках MARUV позує в короткій сукні, виставивши напоказ «гордість Кардашьян» і «осину» талію.

Можна помітити, що дівчина нібито позує на тлі диамантов, а образ вона вирішила доповнити елегантною шапкою у французькому стилі і високими черевиками.

Уточнимо, що шанувальники MARUV були позбавлені можливості висловити захоплення про вбранні кумира, оскільки фото дівчина опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в латексі. Знімками дівчина поділилася в Instagram.

«Це було моє саме незвичайне виступ!», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що MARUV виступила зі своєю підтанцьовкою в латексних нарядах лише для однієї сім'ї. Група стала «новорічним подарунком». При цьому можна помітити, що виступ співачки дивилися неповнолітні діти.

Проте, українці були позбавлені можливості коментувати інцидент. Кадрами MARUV поділилася в Сторіс.

До цього співачка Maruv опублікувала фото, на якому показала, як виглядає насправді. Зірка з'явилася в домашній обстановці і в звичайному одязі без латексу.

Фото було оприлюднено на офіційній сторінці в Instagram артистки. В кадрі Maruv в білій футболці з яскравим малюнком і спортивних штанях з трьома білими смужками позує на дивані. Зірка тримає на руках трьох красивих собачок, дивиться в камеру і широко посміхається. На співачці лише легкий макіяж зі стрілками на очах.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа