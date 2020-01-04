Популярна українська виконавиця MARUV показала млосні знімки в облягаючому платті
Як повідомляє Politeka, ними дівчина поділилася в Instagram.
Так, на опублікованих знімках MARUV позує в короткій сукні, виставивши напоказ «гордість Кардашьян» і «осину» талію.
Можна помітити, що дівчина нібито позує на тлі диамантов, а образ вона вирішила доповнити елегантною шапкою у французькому стилі і високими черевиками.
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Уточнимо, що шанувальники MARUV були позбавлені можливості висловити захоплення про вбранні кумира, оскільки фото дівчина опублікувала в Stories.
Як повідомлялося раніше, українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в латексі. Знімками дівчина поділилася в Instagram.
«Це було моє саме незвичайне виступ!», - йдеться у підписі.
Уточнимо, що MARUV виступила зі своєю підтанцьовкою в латексних нарядах лише для однієї сім'ї. Група стала «новорічним подарунком». При цьому можна помітити, що виступ співачки дивилися неповнолітні діти.
Проте, українці були позбавлені можливості коментувати інцидент. Кадрами MARUV поділилася в Сторіс.
До цього співачка Maruv опублікувала фото, на якому показала, як виглядає насправді. Зірка з'явилася в домашній обстановці і в звичайному одязі без латексу.
Фото було оприлюднено на офіційній сторінці в Instagram артистки. В кадрі Maruv в білій футболці з яскравим малюнком і спортивних штанях з трьома білими смужками позує на дивані. Зірка тримає на руках трьох красивих собачок, дивиться в камеру і широко посміхається. На співачці лише легкий макіяж зі стрілками на очах.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа