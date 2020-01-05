Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

Цього разу зірка представила фото зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Публікація Світлани не залишилася без уваги, фолловери почали активно обговорювати і спів артистки, і її образ.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойських вбранні.

На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивний прикраса з синім птахом.

"Прем'єра!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сьогодні @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - підписала кадри Світлана.

Коментатори тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За годину пост зібрав майже 20 000 лайків.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.