Дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, порадувала шанувальників новими фото з сім'єю

На знімку артист зображений разом з дітьми - двома маленькими синами, пише Рoliteka.net. Всі троє дивляться в бік великого дерева, купаючись в басейні. Дмитро міцно обіймає синів.

Фото було зроблено біля колиби в теплих краях.

"Мої♥️♥️♥️нарешті відпустка🌴 Нарешті разом 👨‍👩‍👦‍👦", - підписала миле фото дружина.

Варто відзначити, що Монатік теж опублікував фото з синами і дружиною на своїй сторінці соцмережі.

На знімку сім'я прогулюється по березі, милуючись природою.

"#МОЇ нарешті відпочиваємо... #УспелиОтдохнуть", - написав Дмитро.

Пости подружжя зібрали тисячі лайків та багато коментарів.

"Ируся, добре вам відпочити!❤️", "Які милі ❤️❤️❤️", "Яка краса!❤️", "❤️❤️❤️ Обіймаю", "Зимові канікули а ви на морі 😂💪😍😍😍", "Добре вам відпочити❤️❤️. Дуже красива фотографія 😊", "Мальдывки", "Гарного відпочинку🙏🏻❤️", "Маленькі #Монатики КЛАС 🙌🏼 📸💨👍🏼

З Новим Роком вас, друзі!!! 🎄", "Які Пухнастики❤️ добре відпочити😍❤️", "Гарного відпочинку 🖤🖤🖤🖤", "Бабки тут 👉🏿 🎄🎄🎄", "Маямі?", "Як красиво! Прекрасної відпустки, ви на неї заслужили 👍🏻", "Де відпочиваєте?😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 1 січня Ірина Монатік опублікувала нове фото з чоловіком.

На знімку пара позувала на тлі гір і ялинок.

Красуня постала в зеленій дутій куртці і без шапки. Її хвилясте волосся розвіяв вітер. Ірина яскраво посміхалася і дивилася в камеру.

Тим часом Монатік тримав камеру, щоб зробити кадри з дружиною. Для виходу співак вибрав шапку і чорну дуту куртку.

Обидва виглядали свіжо і щасливо. Геолокація вказувала, що сім'я перебувала в Куршавелі.

Раніше ми писали, що Ірина Монатік зробила селфи в дзеркало. Дівчина позувала у піджаку, з-під якого виднілося оголене тіло.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і пильно подивилася в дзеркало. Макіяж Ірини - з акцентом на очі.

"Прекрасний 2019! Спасибі тобі за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала дружина артиста.

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