Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут просто обожнює привертати до себе увагу різними способами на сторінках соцмереж

В цей раз у своєму Instagram-мікроблозі знаменитість показала нову чорно-білу фотосесію, пише Рoliteka.net

На одних знімках Ольга Фреймут позує в білому топі і широких штанях, на інших доповнила свій образ чорним піджаком. Волосся її було розпущено, а родзинкою фото став пронизливий погляд зірки.

У своєму пості Фреймут також похвалилася, що подарувала на Новий рік чоловікові книгу, над якою працювала 2 роки.

«Вона обмеженого видання, де зібрані фрази моїх дітей з моменту, як вони почали розмовляти. Це викликає посмішку», - повідомила телеведуча.

Шанувальники не залишилися осторонь і почали коментувати знімки. Вони відзначили, що теледіва виглядає дуже втомленою і в її очах сум.

«Яка гарна фотосесія, нарешті 😍😍😍😍», «Ідеал краси», «Така витончена краса. І сум в очах», «Неймовірна жінка», - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут похвалилася відпочинком на закордонному курорті.

Відома українська провідна також поповнила ряди відпочиваючих зірок і поспішила поділитися зі своїми шанувальниками приємним моментом.

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут попозувала в білосніжному одязі в обнімку зі своїм чоловіком Володимиром Локотко на тлі красивого морського пейзажу.

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Зірка опублікувала кілька фото з місця.

На знімках, крім самої Ольги, відображена її донька Злата. Судячи з геолокації фото були зроблені в місцевому луврі.

На одному з кадрів Фреймут позує в брюках, демонструючи довгі стрункі ніжки. Також на Ользі блузка з глибоким декольте. Завершують її образ різні аксесуари і красиві босоніжки.

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