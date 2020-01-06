Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, яка зараз будує свою музичну кар'єру, поділилася стильними кадрами з автомобіля
Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Соні Кей у соцмережі Instagram.
Племінниця Ротару опублікувала дві фотографії в автомобілі. В яскравій шапці з помпоном, чорному пуховику оверсайз, утеплених чорних кедах з підошвою малинового кольору і джинсах незвичайного крою співачці все одно вдалося виглядати дуже органічно і навіть спокусливо.
Судячи з усього, фото було зроблено на парковці автомобілів, про що можна судити по виду з вікна машини.
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Дівчина запитала у шанувальників, яке фото краще: перше чи друге:
«Друзі, потрібна ваша допомога. Яке фото краще? 1 - його, а 2 - моє? Хто з нас фоткает краще? 😅 P. S. Але мені подобаються обидві фотографії 🙈😁».
У цих словах Соня натякнула на хлопця, з яким їхала в машині, і який, можливо, є шанувальником української селебріті.
Відзначимо, що перше фото виглядає більш ніжним, ніж друге. Соня кокетливо опустила очі ниць і посміхнулася для знімка. На другому фото – заступила половину обличчя рукою, зухвало закинула ногу за ногу і підняла телефон вгору, під стелю авто.
В коментарях багато відзначили, що їм подобається «його» фото, тобто, перше. Деяким також сподобалося і селфи Соні. Інші ж відзначили, що обидві фотографії хороші.
Нагадаємо, що раніше Соня Кей поділилася пікантним фото без одягу. Соня вирішила зробити знімок в одному білому білизна на тлі стіни.
Для незвичайній фотосесії на вулиці вона одягла прозорі чоботи, білі безшовні трусики, а також топ з рукавами і горлом білого кольору. На знімку вона загадково дивиться в далечінь.
В коментарях шанувальники дівчата почали активно висловлювати свою думку про сміливий фото. Всім до єдиного фолловера Соні сподобалася її витівка.
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