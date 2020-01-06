Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, которая сейчас строит свою музыкальную карьеру, поделилась стильными кадрами из автомобиля

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Сони Кей в соцсети Instagram.

Племянница Ротару опубликовала две фотографии в автомобиле. В яркой шапке с помпоном, черном пуховике оверсайз, утепленных черных кедах с подошвой малинового цвета и джинсах необычного кроя певице все равно удалось выглядеть очень органично и даже соблазнительно.

Судя по всему, фото было сделано на парковке автомобилей, о чем можно судить по виду из окна машины.

Девушка спросила у поклонников, какое фото лучше: первое или второе:

«Друзья, нужна ваша помощь. Какое фото лучше? 1 - его, а 2 - мое? Кто из нас фоткает лучше? 😅 P.S. Но мне нравятся обе фотографии 🙈😁».

В этих словах Соня намекнула на парня, с которым ехала в машине, и который возможно, является воздыхателем украинской селебрити.

Отметим, что первое фото выглядит более нежным, чем второе. Соня кокетливо опустила глаза ниц и улыбнулась для снимка. На втором фото – заслонила половину лица рукой, дерзко закинула ногу за ногу и подняла телефон вверх, под потолок авто.

В комментариях многие отметили, что им нравится «его» фото, то есть, первое. Некоторым также понравилось и селфи Сони. Остальные же отметили, что обе фотографии хорошие.

Напомним, что ранее Соня Кей поделилась пикантным фото без одежды. Соня решила сделать снимок в одном белом белье на фоне стены.

Для необычной фотосессии на улице она надела прозрачные сапоги, белые бесшовные трусики, а также топ с рукавами и горлом белого цвета. На снимке она загадочно смотрит в даль.

В комментариях поклонники девушки начали активно выражать свое мнение о смелом фото. Всем до единого фолловера Сони понравилась ее выходка.

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