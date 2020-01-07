Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тілльдою і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. З цього приводу артистка вже поділилася першими жаркими кадрами, позуючи на узбережжі. У крихітному бікіні фігура Світлани виглядала ще більш стрункою. Зазначимо, пост в Instagram з фото Лободи буквально завалили коментарями.

Також зірка представила фото зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Пікантності кадру додало те, що артистка підняла ногу, демонструючи самому Урганта струнку ніжку, взуту у витончені босоніжки на шпильці.

Таким чином співачка повторила кадр, зроблений для обкладинки її нового альбому.

Також в розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний наряд. Міні сукня Світлани вигідно підкреслило її форми, а золотисті чоботи додали ще більше пікантного виду.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.