Солістка групи "Неангели" Слава Камінська вразила розкутим знімком в Instagram

Як повідомляє Politeka.net, поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська вирушила разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

Цього разу вона вирішила поділиться з користувачами мережі гарячим кадром зі свого відпочинку на Балі.

На новому знімку Камінська позувала в купальнику винного кольору, який прекрасно сидів на її ідеальній фігурі. Родзинкою її пляжного лука стала мереживна напівпрозора накидка темного відтінку. Сонцезахисні окуляри, кільця і браслети завершили образ яскравої красуні.

Співачка вирішила насмішити своїх шанувальників написом до знімка і підписала своє пляжне фото знаменитим хештегом в Instagram.

"Сказочноебали, і штори знадобилися", - підписала Слава Камінська свій знімок.

Багато користувачів мережі сприйняли її жарт на ура, інші коментатори захопилися зовнішністю Слави Камінської.

"Богиня", "не можу 😂😂😂", "Казкове Балі", "Клас! Люблю це відчуття, коли у нас холодно, а ти кайфуєш )", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Краще не пиши такий хештег, з першого разу не так прочитала😂💖".

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", поділилася коротким роликом, де вона без одягу.

На кадрах Слава позує тільки в одному рушник, який замотала голову після прийому ванни. Камінська зауважила, що дісталася "Казкове Балі". Співачка показала себе до грудей і завдяки цьому нічого не видно.

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Як Politeka писала, що Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

Також Politeka повідомляла, що Камінська запалила з колишнім чоловіком, фото облетіло мережа.