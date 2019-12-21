Популярная украинская исполнительница Слава Каминская резко изменилась во внешности и показала это всем

Как сообщает Politeka, кадры она опубликовала в Instagram.

«Что вы знаете о стрессе? Съемки на следующий день после моего 35-летия. все гости выживали, а мы с dashavisag пытались держать лицо -мое лицо. Цените ответственных работников», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на сцене Каминская показалась в образе Джессики Раббит из мультсериала про кролика Багза Банни. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня! Актриса! Секси нереально», «Нужно идти на стрип денс», «огонь!», «вот так бы всегда», «ого-го, какие формы», «Ничего себе», «круть!», «очень и очень», - пишут они.

До этого Слава Каминская засветила главную гордость в откровенном наряде перед концертом.

Так, перед концертом Каминская решила похвастаться роскошными формами в облегающем наряде.

«Мы наконец-то бежим уже. Выходим»,- сказала она.

Обратим внимание, что Каминская позирует в платье с откровенным вырезом, выставив напоказ роскошные формы. Однако украинцы не смогли отреагировать на наряд кумира, поскольку снимки Каминская разместила в Stories.

Ранее участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Группа готовилась к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Слава не так давно продемонстрировала удивительно стройное тело и новую необычную прическу.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

Также Politeka писала, что Слава из «НеАнгелов» показала «пестики и тычинки»