Солістка групи «Время и Стескло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається на концерті в стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.

В цей раз співачка показала незвичайне відео, яким чимало розбурхала мережу. На представлених кадрах Надя з'явилася в дуже блискучому луці.

Так, Дорофєєва позувала у зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнити образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем.

«Твої танці як окремий вид мистецтва ❤️», «Надя🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️зайди🙏🙏в❤️директ», «Це була #vislovo🔥😍», «Краще!», «Всією сім'єю дивилися VISLOVO, це було не забыванмое видовище😍», «Я твоя фанатка❤️❤️❤️», «Краща 🔥🔥🔥», Краща😍😍😍», «Руху отрута🔥», «Надя напиши мені будь ласка 😍😘😘😍», «БЛИСКУЧЕ! ГРАНДІОЗНОГО, як я, ОТАРИК НАЙБІЛЬШИЙ РОКУ!♥️», – пишуть захоплені користувачі.

До цього Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

Дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні.

Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.

На іншому знімку з розділу історій, Дорофєєва відображена в тій же позі на сцені, але вже в іншому вбранні. На ній - міні-сукня кольору синій металік, з-під якого визирають панчохи. Вона також спокусливо прогнулася вперед.

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