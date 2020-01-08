Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва засвітила ідеальні ніжки прямо на сцені
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі «історії» зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.net.
На відео вона з танцівницями виступає на сцені в миниплатье з рукавами. В усьому чорному, але блискучому Дорофєєва по-справжньому запалила сцену. Під сукню вона одягла ботфорди вище колін, які відливають у синьому неоні.
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Співачка показувала різні спокусливі рухи, коли з'явився Монатік на великому екрані. Він плавав під водою на зображенні.
Так як фото було опубліковано в Stories, користувачі не змогли його прокоментувати.
Нагадаємо, що раніше співачка Дорофєєва засвітила зайве у відвертому вбранні прямо на сцені. Так, для виступу Дорофєєва вибрала тілесного кольору вбрання, який ефектно підкреслює її форми. В якийсь момент дівчина нагнулася, продемонструвавши апетитні форми.
Уточнимо, що разом з нею на сцені був і Олексій Завгородній (Позитив). Однак українці не змогли висловитися про ідеальних формах кумира. Знімки Дорофєєва опублікувала в Сторіс.
Також нагадаємо, що займалася співачка в перший день нового року. На фото співачка в рожевих штанях, кросівках і білій кофті позує сидячи, ніби приготувавшись до бігу.
«2020-й - на старт , увага ...», - йдеться у підписі.
Шанувальники не пройшли повз і засипали Дорофєєву привітаннями та побажаннями в новому році.
«Сподіваюся, що цей рік буде кращим для тебе», «Люблю з новим роком залишайся такою Позитивною», «Успіхів у новому 2020 році!🌲❤️ Богиня🥀», «Красуня, привітаю тебе з Новим роком, бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі, успіхів і всього самого самого найкращого ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені
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