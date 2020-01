Українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, домашніми фото і відео з тренувань, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка блиснула новим образом і похвалилася своїми теплими пуховиками різного кольору.

Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала стоячи на тлі сірої стіни і тримаючи в руці свого домашнього улюбленця.

«Мої пуховиковые дилери…А який пуховик вибрав би ти? 😉 Мені подобаються обидва! 😁», – пише співачка під новим постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Омайгадбл 😍😍😍😍», «Ааа пуховики обидва шик 👍🤤🔥 це складно вибрати, краще відразу два ✌️😉 і вони так тобі йдуть 😍😍😍💙 мож ще й Изольдочке пуховичек 😉??? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Дуже красиві пуховички😍😍Ань,будь пуховик шикарно на тобі виглядає😻😻Адже ти-Богиня💝💝💋😻», «Cool Dog 🐶😏👋 The first down jacket is cooler!», «Так це піар? Але пуховики симпатичні», «Ти крута!!! Радуй нас твоєю творчістю!!!», «Негідникові все до лиця».

Також зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

