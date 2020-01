Украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, домашними фото и видео с тренировок, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз артистка сверкнула новым образом и похвасталась своими теплыми пуховиками разного цвета.

Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала стоя на фоне серой стены и придерживая в руке своего домашнего любимца.

«Мои пуховиковые диллеры…А какой пуховик выбрал бы ты? 😉 Мне нравятся оба! 😁», – пишет певица под новым постом.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Омайгадбл 😍😍😍😍», «Ааа пуховики оба шик 👍🤤🔥 это сложно выбрать, лучше сразу два ✌️😉 и они так тебе идут 😍😍😍💙 мож ещё и Изольдочке пуховичек 😉??? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Очень красивые пуховички😍😍Ань,любой пуховик шикарно на тебе смотриться😻😻Ведь ты-Богиня💝💝💋😻», «Cool Dog 🐶😏👋 The first down jacket is cooler!», «Так это пиар? Но пуховики симпатичные», «Ты крутая!!! Радуй нас твоим творчеством!!!», «Подлецу всё к лицу».

Также звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

