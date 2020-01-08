Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
Іран пішов в атаку на США, випущено ракети: з'явилися кадри жорстокої помсти
Катя Осадча в одному рушнику показала свої форми у всій красі: "Горбунову пощастило"
Кароль кокетливо оголила ідеальні форми в білій сукні: перед таким Дан Балан не встоїть
"Реально чоловік з дружиною": Валюха зі "Сватів" потрясла фото з колегою, Добронравов не встояв
Зірка в цей раз приголомшила пікантними кадрами, зробленими перед черговим концертом. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах і масивної взуття на високих підборах під час фотосесії в гримерці перед концертом.
Дівчата позували не тільки в білосніжних бриджах і мереживних ліфчиках, але ще і в спеціальних костюмах, також доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.
Не так давно ззвезда повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом.
Так, в кадрі зірка з'явилася в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.
Як повідомлялося раніше, художник несподівано стало погано в аэрпорту, коли вона повинна була летіти в Уфу на святкування дня народження радіо Energy. Про це зірка повідомила в сториз у своєму мікроблозі в Instagram. Maruv закликала шанувальників стежити за своїм здоров'ям, добре спати і їсти, і не запускати проблеми, як вона.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа