Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

В цей раз вона вирішила поділиться з користувачами мережі гарячими кадрами зі свого відпочинку на Балі. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас. Так, артистка показала пишні форми в крихітному купальнику бордового кольору, представивши серію фото у розділі Сторі.

Раніше артистка вирішила оригінально попрощатися з роком, що минає, здивувавши при цьому незвичайним кадром.

На фото Камінська показала себе без макіяжу і в природному вигляді, при цьому на обличчі Слави помітні патчі проти припухлості.

«Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати , що життя наше може бути яскравою і поза мережі . Відверто кажучи мене втомили инстаграмные денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз. «Очікування / реальність» Читаєш , все гарно живуть, скрізь встигають, аж хочеться почати заздрити.

А по суті, все так , як у всіх , тільки з нальотом егоцентризму. І армії «їжачки в тумані» це звеличують і підживлюють «реальність» у мережі ! Бажання «здаватися» та «бути» насамперед. Питання 🤦🏽‍♀️ заради чого це все ? Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують , але ваша це ж...па ?», – сказала Камінська під новим постом.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

А ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» виставила напоказ розкішні форми

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка "Неангелів" потрясла персиками перед колегою