Популярна свого часу співачка Наташа Корольова, схоже, що водить дружбу з тими ж людьми, з ким дружать легендарна Алла Пугачова, її зірковий чоловік Максим Галкін, і екс-чоловік - російський поп-король Філіп Кіркоров

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Наташі.

Так на нових опублікованих фото, майже завжди оптимістично налаштована і та, що позує з посмішкою, а також у відвертих позах Корольова постала перед публікою на атмосферному різдвяному знімку.

Крім Наташі Корольової, на фото є ще дві пишногруді жінки, одна з яких Іда Достман - господиня будинку, де співачка відпочила на Різдво:

«Різдвяні зустрічі в гостинному домі у Аліка та Іди !!!», - підписала виконавиця свій новий знімок. Пані Дотсман одна з найвпливовіших жінок російської столиці - вона адвокатесса і одружена з Олександром Достманом – відомий в Росії і на території всього пострадянського простору продюсер, президент і власник благодійного фонду «Артес». До речі, Алік Достман родом з України - Тернопільщини.

На фото дами позують в домашніх, але стильних речах, Корольова у своєму репертуарі - посмішка до вух, "ноги на ширині плечей", але імідж зірка, все-таки, трохи змінила - одяг більш закритий, "молодіжний". Розташувалися російські знаменитості на сходах біля вітальні в будинку Достманів - на цих сходах, до речі, частенько позує сама примадонна російської естради Алла Борисівна з чоловіком Галкіним - сім'ї Достманів і Пугачової дружні.

Крім дружби з вже перерахованими зірками, Алік і Іда дружать також з такими відомими особистостями, як Ігор Крутой, Філіп Кіркоров і багатьма іншими.

Нагадаємо, раніше Наташа Корольова пококетувала на камеру, оголюючи плечі. Наташа Корольова при всьому при цьому, навіть трохи засвітила груди.

Зірка російської естради розповіла у відео, що готується до Нового року - вона чепуриться нібито перед дзеркалом, постійно то зтягуючи, то знову піднімаючи на собі незрозумілу річ, простирадло або якусь тканину.

Багато підписників відзначили яскравий, навіть дещо зухвалий макіяж Наташі.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.